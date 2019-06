Le PS joue à la roulette russe

Alors que les négociations n’ont pas véritablement débuté en Wallonie et qu’Elio Di Rupo et Paul Magnette se disent prêts à discuter avec le PTB jusqu’à la fin juin en vue de former une majorité, le PS fait monter la pression. C’est un coup de poker, audacieux et très risqué. L’idée? Après l’anéantissement du rêve d’une tripartite PS-Ecolo-cdH suite à l’exit des Humanistes, les socialistes testent une autre voie: un gouvernement minoritaire PS-Ecolo avec l’appoint du PTB depuis les bancs du Parlement. Est-elle crédible? En théorie, la mise en place d’un exécutif minoritaire n’est pas interdite. Elle a déjà séduit une série de pays en Europe. Elle reste néanmoins compliquée à mettre en place car elle obligera le gouvernement minoritaire PS-Ecolo à négocier au cas par cas ses projets avec les autres formations politiques comme le PTB, ou le cas échéant le MR et le cdH. Avec quelles assurances? La séquence de fin de législature qui a vu un exécutif MR-cdH minoritaire avait déjà montré ses limites.