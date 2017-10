Le bar de Mario reste ouvert

La BCE reste prudente

Le fameux bar à liquidités du président de la Banque centrale européenne reste "open". Si un des deux battants de la porte va se fermer, cela n’empêchera personne de pénétrer au sein de l’établissement. Et quiconque ramènera son verre au comptoir sera assuré d’en recevoir un autre. Gare aux excès et à la gueule de bois…

Pas de date annoncée de fermeture du bar. De quoi faire plaisir à des marchés qui redoutent un sevrage trop brutal.

Le barman a-t-il toujours raison? Hier, Mario Draghi a annoncé la réduction de moitié des achats nets d’actifs sur les marchés à partir de janvier prochain. Mais, dans le même temps, il promet de réinvestir les titres qui arrivent à échéance, et cela aussi longtemps que nécessaire. Bref, il n’y a aucune date annoncée de fermeture du bar. Et cela fait manifestement plaisir à des marchés financiers qui redoutent un sevrage trop brutal. Le but de la manœuvre? Conforter la reprise économique en cours dans la zone euro, en maintenant les taux d’intérêt à long terme à de bas niveaux. Et si au passage, l’inflation devait – enfin – donner des signes de redressement, cela comblerait d’aise Mario Draghi.

Et les taux d’intérêt à court terme dans tout cela? Pas un mot. Impossible de savoir si la fin de la période des taux négatifs aura lieu avant l’expiration du mandat du président de l’institution, prévue dans deux ans exactement. De quoi désespérer les "aficionados" des comptes d’épargne dont les taux demeurent au plancher.

En réalité, le discours de Draghi sur les taux est souvent peu lisible et compréhensible. En début d’année, certains économistes pensaient que la première hausse du taux des dépôts de la BCE, actuellement à -0,4%, aurait pu intervenir dès le mois de septembre dernier. Aujourd’hui, on est forcé de reporter la date de cette hausse à la fin 2018, ou plutôt en 2019. Mario Draghi sera-t-il le premier président de la BCE à n’avoir jamais relevé les taux d’intérêt durant son mandat (huit ans au total)? Ce serait pour le moins une situation exceptionnelle. Anormale, pourrait-on ajouter, vu les bons chiffres de croissance et la création de 7 millions de jobs en quatre ans dans la zone euro. À Draghi de corriger le tir.