Le bricolage du photovoltaïque

La saga du photovoltaïque en Wallonie ne tient plus du feuilleton haletant, mais de la plus mauvaise des telenovelas. Faute d’avoir trouvé une voie juridique pour reporter de cinq ans le tarif prosumer, le gouvernement wallon a finalement obtenu du régulateur un bricolage d’urgence : durant quatre mois, les propriétaires de panneaux photovoltaïques ne recevront ni facture de régularisation, ni facture de clôture . Une solution bancale, tout juste destinée à gagner du temps et à permettre au ministre Willy Borsus (MR) d’affirmer sur Twitter qu’"il n’y aura d’augmentation de tarification pour personne" dans le dossier. Cela reste à prouver…

Le problème? Le gouvernement n’est pas compétent en matière de tarifs. La Cwape le lui a encore rappelé la semaine dernière. Après une réunion d’urgence entre les trois partenaires de majorité (Elio Di Rupo pour le PS, Willy Borsus pour le MR et Philippe Henry pour Ecolo) puis des pressions sur la Cwape, décision a donc été prise de laisser les factures de dizaines de milliers de Wallons en souffrance durant plusieurs mois. On est loin, très loin des principes de bonne gouvernance promis par le nouveau gouvernement. Et on rappelle que si jamais le gouvernement finit par trouver une voie praticable pour exonérer les propriétaires de panneaux, c’est 59 millions par an, hors TVA, qui viendraient s’ajouter à la facture de tous les autres Wallons.