Le certificat vaccinal, imparfait mais incontournable

Le certificat vaccinal ne remplira ses objectifs, relancer l'économie et rétablir la libre circulation, que si la campagne de vaccination s'accélère. Sinon, il sera source de discriminations.

Pressée par les pays dépendant du tourisme, la Commission européenne propose de créer un certificat vaccinal. L'instrument répond à des impératifs économiques et sanitaires, relancer l'économie et inciter à la vaccination. À l'analyse, ce document n'est pas la panacée. Il comporte des zones d'ombre et un risque de discrimination. Pourtant, les Européens devront lui faire confiance, car ils n'auront d'autre choix pour voyager facilement cet été.

Des zones d'ombre. On ignore dans quelle mesure les personnes vaccinées transmettent, ou non, le virus. Dès lors, le certificat ne risque-t-il pas d'accroître la circulation transfrontalière du Covid-19? On ignore aussi la durée de l'efficacité des vaccins. Les laboratoires évoquent "six mois voire au-delà". Le certificat remplira-t-il toujours sa fonction après cette période?

Le document contiendra une catégorie pour les personnes "immunisées", celles ayant guéri "au moins 180 jours auparavant". Mais il ne précisera pas la charge virale qui a affecté le sujet, et qui varie de l'un à l'autre.

Le certificat, "sésame" pour les vacances, remplira un rôle sanitaire en incitant à la vaccination. Encore faut-il que tous les citoyens aient la possibilité d'être vaccinés. Or, à ce jour, à peine 10% de la population européenne a reçu au moins une injection. Plutôt que de s'unir face à la crise, les laboratoires ont joué la compétition et ne livrent pas au rythme promis. Des millions d'Européens attendent leur vaccin, et cela risque de durer. Si la vaccination continue à stagner, le certificat risque de cristalliser des discriminations entre vaccinés et non-vaccinés, au lieu de rétablir la libre circulation.

Le document est incomplet. Le certificat permettra de voyager, mais il n'ouvrira pas les portes des bars, des restaurants et des lieux de culture, contrairement à son équivalent israélien. La Commission n'aurait pu traiter cet aspect, de compétence nationale.

Le certificat devra offrir des garanties sur le plan de la protection des données. Or, on sait que le RGPD, la législation européenne en la matière, est de plus en plus contourné depuis le début de la crise.

Le certificat vaccinal n'est pas la panacée, disions-nous. Mais a-t-on le choix? Plusieurs États préparent leur projet, d'autres l'ont déjà lancé. Une Europe dotée de 27 certificats différents deviendrait un enfer. En créant un document valable dans toute l'UE, la Commission remplit son rôle. Mais le certificat n'atteindra ses objectifs que si la campagne de vaccination s'accélère. Un impératif, qui dépend de la volonté de chaque gouvernement européen.