Le chemin de l'innovation sera encore long

Cette lacune peut sembler étonnante dans la mesure où le sud du pays abrite quelques fleurons aéronautiques de belle taille et connaît dans le même temps un épanouissement sans précédent de son industrie biopharmaceutique. Elle s'explique par certaines spécificités de ces deux secteurs. Notamment des temps de développement parfois particulièrement longs, qu'il s'agisse des médicaments ou des programmes aérospatiaux. Ou encore le grand nombre de PME présentes dans les sciences du vivant, qui se focalisent sur deux ou trois projets tout au plus.

Rappelons aussi que les demandes de brevet ne sont qu’un des paramètres de l'intensité de l'innovation. Selon la fédération sectorielle essenscia, la Wallonie et Bruxelles investissent annuellement 2,6 milliards en recherche et développement dans la chimie et les sciences du vivant. Plus de 7 millions par jour. Un score plutôt honorable.