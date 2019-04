Le choc entre deux mondes

Le duel entre Bart De Wever et Jean-Marc Nollet a démontré que N-VA et Verts avaient deux visions inconciliables de la Belgique.

Deux logiques, deux visions du monde diamétralement opposées et difficilement réconciliables. Voilà ce qu’il ressort de notre grand débat électoral entre Bart De Wever et Jean-Marc Nollet. L’idée, imaginée par certains, d’une future coalition regroupant, entre autres, la N-VA et Ecolo/Groen après le 26 mai, semble être morte depuis ce mercredi soir.