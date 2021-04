Le ciment de la relance risque de ne pas prendre

Le secteur de la construction se voit offrir la part de lion du plan de relance sur la table du politique. Sans plan de formations digne de ce nom, il n'arrivera pas à remplir son contrat.

Deux informations se sont entrechoquées la semaine dernière. D’un côté, le plan de relance économique régional "Get Up Wallonia" arrivé dans sa phase finale après plusieurs écrémages de ses cibles prioritaires et où la construction emporte toujours la part du lion. À échelle nationale, elle devrait engranger quelque 60% des 6 milliards européens sur la table.

De l’autre, le nombre de travailleurs "détachés" dans ce même secteur, souvent venus d’ailleurs dans des conditions concurrentielles dommageables pour les entreprises locales, qui a fortement chuté depuis 2017.

Deux bonnes nouvelles pour un secteur qui doit être dès demain le principal fer de lance transversal de l’activité régionale aujourd’hui sur le flanc. Mais un double appel d’air qui craint le vide et nécessite d’urgence, pour toutes les entreprises concernées, de la plus petite à la plus grande, un apport massif de bras pour réussir l’essai.

Or, pour l’instant déjà, le secteur de la construction peine à remplir ses effectifs; au point, pour certaines entreprises, de refuser les commandes. Déjà... avant l’appel d’air annoncé. Et le confinement a, de son côté, particulièrement sapé la motivation chez les jeunes, en décrochage scolaire, et les moins jeunes, déboussolés - voire épuisés - par les nouveaux modes de travail mis en place sur le tas.

Union sacrée contre nature

Il faudra donc qu’une union sacrée mette rapidement autour de la table acteurs publics académiques des filières de formation régionales actuelles et acteurs privés en manque de bras.

Il faudra que la sauce sucrée-salée prenne sans plus tarder, alors que les divergences de vues entre défenseurs de l’école publique traditionnelle et partisans de la formation pratique en entreprise, certifiée sur l’outil du patronat, sont toujours bien campées, sous l’œil syndical attentif.

La carotte disponible est de taille à convaincre si on la partage judicieusement entre tous les convives invités à manier le tableau et la truelle.

Le fil à plomb et le centre de gravité sont, comme souvent, dans la main des politiques, appelés eux aussi à s’entendre au-delà de leurs chapelles respectives. Forcer ne servirait à rien: des décennies de décrets n’ont pas fait bouger les lignes de manière significative. Aujourd’hui enfin, la carotte disponible est de taille à convaincre, si toutefois on la partage judicieusement entre tous les convives invités à se retrousser les manches et à manier le tableau et la truelle.