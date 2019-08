Le climat n'attendra pas

Avant même la publication du dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur le climat (Giec), le président du Brésil Jair Bolsorano et celui des Etats-Unis, Donald Trump, l’ont balayé du revers de la main. Le Brésil, abritant le "poumon du monde", et les Etats-Unis, son plus gros enfumeur, se sont retirés depuis des mois de la lutte contre le réchauffement climatique. Comment 170 scientifiques, climatologues, physiciens et biologistes, osent-ils, dans ce rapport de 1.200 pages publié ce jeudi, contredire ces deux brillants cerveaux?