Le commerce, au gré du vent?

Retour de la saga Ceta au Parlement wallon.

Si vous avez aimé la première saison du Ceta dans laquelle on retrouvait une Wallonie isolée face au reste de l’Europe dans les négociations commerciales avec le Canada, vous adorerez la suite. Alliés en 2016, PS et cdH sont aujourd’hui face à face autour d’une résolution déposée par les humanistes avec leur nouveau partenaire libéral. Le texte, qui doit être adopté par le Parlement wallon ce mercredi, fixe aux gouvernements wallons futurs une série de balises à intégrer lors des négociations des nouveaux accords commerciaux internationaux. Il entend surtout tourner la page du Ceta en rappelant au reste du monde que la Wallonie est un partenaire commercial fiable.

La Wallonie n’arrive pas à se définir une ligne claire en matière de commerce international. .

Derrière le cadre général, l’atmosphère replonge aujourd’hui les députés dans l’ambiance tendue qu’ont connue les députés wallons en 2016. PS et Ecolo accusent par exemple le cdH de retourner sa veste et de brader certaines valeurs que les centristes défendaient il y a encore six mois. Au cdH par contre, on s’époumone à justifier les bienfaits de la démarche et les avancées obtenues après le Ceta.

Au-delà des arguments (fondés ou non) défendus par les uns et les autres, ce spectacle politique prouve une chose: la Wallonie n’arrive pas à se définir une ligne claire en matière de commerce international.

Le commerce international ne doit évidemment pas se faire à n’importe quel prix. Et les députés wallons ont raison quand ils disent vouloir défendre des valeurs dans les traités internationaux et protéger l’agriculture ou les PME locales, tout comme ils ont intérêt à afficher la petite Wallonie comme un partenaire commercial fiable et ouvert sur le monde. Mais quelle fiabilité donner à cette nouvelle ligne commerciale qui vacille au gré des majorités politiques et qui pourrait à nouveau être bousculée après les élections de 2019?