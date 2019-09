Le coup de poker de Mario Draghi

Mario Draghi va terminer son mandat comme il l’avait entamé: en misant gros. Il y a un peu plus de huit ans, à peine installé à la présidence de la Banque centrale européenne, le patron de la politique monétaire de la zone euro avait entamé une longue série de baisses des taux directeurs , alors que ceux-ci n’avaient plus diminué depuis deux ans et demi. Le pari de l’époque consistait à éviter le risque de déflation qui commençait à se préciser.

Quelques mois plus tard, alors que la zone euro risquait d’imploser à cause de l’endettement excessif de certains de ses États membres, Mario Draghi avait abattu une nouvelle carte : celle de la promesse que la BCE ferait tout ce qui est nécessaire pour préserver l’euro.

Mais ces trois premiers tours n’ont pas suffi. Si la déflation a été évitée, si la zone euro a été préservée, la croissance stagne à nouveau et l’inflation n’a pas atteint l’objectif. La partie n’est donc pas finie. Le stress monte. De quoi pousser Mario Draghi à jouer son va-tout: la BCE vient d’annoncer une baisse de taux et de relancer ses achats d’actifs, le tout sans fixer de limite dans le temps. L’institution gardienne de l’euro a également décidé d’assortir ses prêts à long terme aux banques de conditions plus favorables et de prévoir une exonération de taux négatif pour une partie des dépôts bancaires.