Le gaming, un jeu très sérieux

Quand le réalisateur Peter Jackson vend son studio d’effets spéciaux , la tentation est grande d’avoir une pensée nostalgique pour l’adaptation sur grand écran du "Seigneur des Anneaux". Mais ce mouvement de terrain devrait nous inspirer bien plus que la réminiscence de paysages épiques.

À ma gauche, Unity: le géant du moteur de jeu vidéo – ces logiciels qui permettent de programmer l'ensemble des paramètres d'un jeu – l’un des plus répandus dans l’industrie du gaming.

À ma droite, Weta: la référence mondiale du cinéma pour les effets visuels . Une palette d’outils et de savoir-faire qui s’étendent du rendu 3D, à la simulation de textures virtuelles, en passant par les effets de lumière.

Un géant se paie une référence mondiale. Dans la "niche" du jeu vidéo? Certainement pas. En vue d’une convergence de plus en plus marquée entre le cinéma et le gaming ? Bien sûr, mais ce n’est pas tout.