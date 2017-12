Le grand écart des banques

Crédit aux entreprises

Certaines entreprises performantes ont des difficultés pour obtenir un prêt auprès des banques. Cette affirmation interpellante ressort d’une étude de la Banque nationale de Belgique qui a analysé les données des entreprises belges sur la longue période de 2005 à 2015.

Qui sont ces entreprises qui ne parviennent pas à emprunter? La BNB a tiré le portrait-type. Il s’agit d’une entreprise nouvellement créée, sans historique bancaire et avec des actifs immatériels.

Les banques n’ont plus que le mot "digitalisation" à la bouche. Pourtant, elles ne prêtent que peu d’argent aux start-ups.

Soit la photographie parfaite d’une start-up ou d’une entreprise de la nouvelle économie.

Au moment où les banques n’ont plus que le mot "digitalisation" à la bouche, elles laissent sur le bord de la route les entreprises qui sont déjà actives dans un secteur où elles veulent se rendre incontournables demain. Les banques veulent participer à la révolution mais n’y prennent pas part. Un constat qui met à mal leur rôle sociétal mais surtout, un paradoxe qui fait mal à notre économie. En ces moments de réjouissances de fin d’année, on peut se féliciter, de Bruxelles à Arlon, d’avoir des idées, des femmes et des hommes qui ont de l’ambition pour les faire vivre et des formations universitaires de pointe pour les faire exister. Mais il manque cruellement de capitaux pour les faire émerger. Lever un million d’euros en Wallonie ou à Bruxelles, "c’est compliqué", disent en chœur nos entrepreneurs et "pour un million, on n’a plus rien", ajoutent-ils souvent.

Il faut donc susciter l’investissement. Comment? Un, en incitant fortement les fonds privés. Deux, en modifiant les règles prudentielles des banques (qui peut, après la crise bancaire, s’offusquer que les banques ne peuvent quasi plus prêter sans garanties?) pour adapter la régulation à l’économie de demain. Et trois, en arrêtant d’être systématiquement péjoratif quant à l’investissement public. Il est souvent le premier à oser ou à avoir les possibilités de soutenir nos pépites de demain.