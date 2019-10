Le libra dans la balance

Pour tout projet, il faut un équilibre. La monnaie virtuelle de Facebook, le libra, n’échappe pas à la règle. En la nommant d’après un signe du zodiaque ("Balance" en anglais), le réseau social aux 2 milliards de Terriens n’imaginait pas combien les astres seraient difficiles à aligner. Le projet subit une fronde unanime des régulateurs monétaires . À tel point qu’aujourd’hui les initiateurs du projet temporisent, et qu’il nous faudra sans doute attendre avant de voir des libras sonnants et trébuchants tomber dans nos portefeuilles virtuels.

Aucune volonté de remettre en cause l’idée du projet. Comme le répétait ce mardi Mark Carney, gouverneur à la Banque d’Angleterre, les transactions financières sont trop chères et trop lentes. Une monnaie virtuelle pallierait ces manquements. Le succès du M-Pesa, créé en 2007 par Vodafone en Afrique, montre avec ses 37 millions d’utilisateurs qu’il est possible de construire un tel projet, en l’occurrence ici dans des pays où beaucoup n’ont pas de compte en banque.