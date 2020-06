Le moratoire sur les faillites levé trop tôt

L'enjeu est gros, la crise économique engendrée par le confinement est plus sévère qu'attendu, mais l'effet de pareille mesure est contesté. Pour les uns, geler le processus des faillites s'avère contre-productif: en laissant survivre des entreprises fragilisées, on risque de contaminer les autres. Pour les autres, il faut continuer de bannir les mises en faillite car le retour aux affaires d'une série d'entreprises est trop récent, de sorte que celles-ci n'ont pas eu l'occasion de refaire leurs preuves.

Curieusement, les deux camps poursuivent le même but, soutenir un maximum d'entreprises pour étayer la reprise. À scruter les arguments des uns et des autres, une ligne de démarcation apparaît entre les grandes entreprises et les autres. Les défenseurs des grandes ne craignent pas le retour des faillites, parce qu'elles ne signifient pas automatiquement la fin de l'activité et la destruction de l'emploi. Il en va tout autrement des PME et des indépendants, qui redoutent par-dessus tout la sanction: peu d'entre eux peuvent tabler sur une reprise post-faillite.