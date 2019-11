Le patient, individu ou être humain?

"L’être humain est plus qu’un individu", dit le sociologue français Edgar Morin, récemment invité dans nos pages . Une parole sage, adressée à notre monde ultra-connecté et pourtant bien seul. Mais ce qui vaut pour les réseaux sociaux, vaut aussi pour le monde médical.

Coincés entre des besoins plus importants et des enveloppes budgétaires étriquées, les hôpitaux trinquent. Selon notre enquête, 15 sur les 38 établissements bruxellois et wallons étudiés sont dans le rouge. Et pour ceux qui s’en sortent encore, la marge bénéficiaire s’amenuise.