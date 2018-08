Le pesticide qui cache la forêt

En attendant, certains en Europe embrayent sur ce jugement pour sonner la charge. Comme le gouvernement allemand, qui se dit prêt à interdire le pesticide dans les trois ans, et comme ce ministre français – Nicolas Hulot –, qui annonce une "guerre" contre les pesticides les plus nocifs. En tant que pesticide le plus commun, le glyphosate est devenu bien plus qu’un produit suspecté de provoquer des lymphomes non hodgkingiens comme celui de Dewayne Johnson: il est le symbole d’une agriculture intensive décriée, le complice de la dégradation des sols et de la biodiversité, de la disparition des abeilles et du goût des tomates. Au risque de cacher la forêt.