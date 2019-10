Le pouvoir de l'électrochoc

Mercredi, on a parlé d’innovation à l’AG de l’Union wallonne des entreprises. Une trêve dans le combat interne autour du plaidoyer de Jacques Crahay – c’était dans L’Echo – pour une économie plus "en phase".

Demain, quand la trêve souhaitée pour cette AG sera finie, que les choses reprendront leur cours, c’est ce qu’il faudra se prouver: qu’on peut innover et avoir une vision. Qui connaît Jacques Crahay sait qu’il n’est pas un sanguin. Quand il choisit de dire, comme président de l’UWE, que "l’économie n’est pas là pour nous dicter sa loi", il pèse le poids de chaque mot. Il cherche l’électrochoc. Sur un sujet qu’il estime primordial. On peut reprocher la dureté des mots, le fait qu’on lave son linge sale en public, que le message n’est pas concerté avec les 24 secteurs que la fonction, pourtant, englobe. Mais résumer le jeu qui se joue au sein du patronat wallon par des querelles, des luttes d’ego, ce n’est pas saisir l’intérêt de l’onde de choc.

Placer transition écologique au même niveau que transition sociale et transition économique, oui, le sujet est tabou. Et non, le débat n’est pas marginal. Depuis que Crahay est sorti, nous ne comptons plus le nombre d’entrepreneurs ET de capitaines d’industrie qui, au-delà de la forme décriée, nous ont souligné la pertinence des questions soulevées… sans oser le dire publiquement.