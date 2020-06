Le printemps commence...

Bien entendu, cette arrivée en bourse est sans commune mesure avec celle de JDE Peet's, la maison mère de Douwe Egberts, qui a procédé à la fin mai à Amsterdam à la plus grande introduction boursière en Europe de 2020 (plus de 2 milliards d’euros). Ou encore à celles de Warner Music, ZoomInfo Technologies ou Royalty Pharma sur le marché américain Nasdaq. Mais ne boudons pas notre plaisir. Le marché boursier belge a plus que jamais besoin de sang neuf. L'an dernier, on a répertorié à peine six arrivées sur Euronext Bruxelles, dont trois constituaient des "doubles cotations". Dans le même temps, on a dénombré dix sorties de la cote.