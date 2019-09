Jusqu’où financer les médicaments innovants?

L’incroyable mobilisation pour sauver la petite Pia, un bébé de 9 mois atteint d’une maladie rare, fait chaud au cœur. En deux jours, 1,9 million d’euros ont été réunis pour lui fournir le Zolgensma, le médicament miracle et accessoirement aussi le plus cher au monde. Aussi sympathique soit-il, cet élan du cœur ne peut devenir une solution structurelle. Ces médicaments innovants posent des questions fondamentales. Comment concilier intérêt particulier et intérêt collectif, compte tenu de la précarité des moyens financiers? Qui va fixer le prix d’une vie? L’industrie pharma? Les pouvoirs publics? Le degré d’empathie de l’opinion?

La recherche a un prix et si on arrête la recherche, on arrête de guérir des patients.

Chacun conviendra que coller un prix sur une vie a quelque chose d’indécent, même si cela se fait, par nécessité, dans la sphère assurantielle par exemple. D’autre part, l’aspect financier ne peut être évacué. La recherche a un prix et si on arrête la recherche, on arrête de guérir des patients. Quant au budget des soins de santé, il n’est pas extensible. Si on décide de soigner une maladie qui ne concerne que quelques dizaines de cas, on doit forcément s’attendre à un prix exorbitant.