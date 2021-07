Le prix de la paix sociale

En concluant la paix sociale, patrons et syndicats ont refilé la facture au gouvernement. Le procédé n'est pas neuf, mais pose une nouvelle fois la question de la façon dont on taxe les salaires en Belgique. La notion de progressivité a pour ainsi dire disparu. Le ministre des Finances a promis d'y remédier dans sa grande réforme fiscale.

Après un long bras de fer, patrons et syndicats sont finalement parvenus à conclure un accord social qui repose en grande partie sur un relèvement du salaire minimum. Ce sont prioritairement les jeunes qui en bénéficieront. Les travailleurs de 18 ans dont les salaires sont les plus bas recevront l’an prochain 76 euros par mois en plus. Les 19-20 ans toucheront un peu moins. Pour le jeune qui se lance sur le marché du travail, c’est un coup de pouce salutaire qui, en outre, ne coûtera rien à son patron. En effet, pour éviter que cette hausse salariale ne vienne grever la compétitivité des entreprises, le gouvernement a accepté de compenser les hausses des cotisations sociales et de réduire la charge salariale des employeurs. Au total, cela coûtera 138 millions d’euros par an.