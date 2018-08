Le retail sur le fil du rasoir

Les méga faillites ont tendance à croître, en poids économique, depuis cinq semestres sans discontinuer, selon une étude de l’assureur crédit Euler Hermes . L’Europe de l’Ouest et l’Asie sont les plus impactées, mais les Etats-Unis enregistrent les plus grosses culbutes en chiffre d’affaires. Le secteur du retail est le plus touché , devant la construction.

Crise financière mise à part, on peut les expliquer par la taille du marché américain et par sa conception pointue du libéralisme, où le risque d’échec est largement accepté . La place prépondérante des States dans le top 10 des faillites du début de l’année n’a donc rien de particulièrement alarmant.

Ce qui est plus inquiétant dans la statistique est la place occupée par le secteur de la distribution. Il apparaît fort touché sur les deux rives de l’Atlantique. Après les mauvais résultats du groupe Carrefour et les plans de restructuration à répétition annoncés dans la distribution en Belgique et aux Pays-Bas, les récentes difficultés du groupe britannique House of Fraser et celles des chaînes françaises de vêtements ont confirmé, si besoin était, combien le problème est structurel. L’essor d’Amazon et du commerce en ligne y est sans doute pour beaucoup.