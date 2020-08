Le savant et le politique

Sciensano, Gees, CNS, Comité de concertation, Centre de crise : les experts ne manquent pas pour assister les politiques dans la gestion de la pandémie . On peut difficilement reprocher aux politiques, qui sont pour la plupart des juristes, de consulter les scientifiques dans un dossier qui les dépasse. Et on comprend bien qu’un avis scientifique puisse être revu au gré de l’évolution de l’épidémie et des nouvelles connaissances que l’on engrange sur ce virus sournois.

Là où cela devient plus problématique, c’est lorsque le politique, pour éviter de se mouiller, se retranche derrière l’avis du savant. Pire, on a parfois l’impression que certains experts font pression sur les politiques via les médias. Or c’est le politique qui, in fine, doit arbitrer entre les intérêts parfois contradictoires qui sont en jeu et assumer la responsabilité de la décision finale. C’est aux Affaires étrangères que s’adressent les autorités suisses pour faire part de leur perplexité par rapport à la décision de classer en zone rouge trois cantons (Valais, Vaud et Genève) qui affichent des taux de contamination pourtant inférieurs à d’autres cantons et surtout, bien inférieurs à ceux de la Belgique.