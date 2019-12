Ce n’est pas le syndrome, mais le signal de Stockholm. La fin des taux négatifs est peut-être annoncée en Europe . N’allons toutefois pas trop vite en besogne même si la Suède a frappé les esprits en annonçant le relèvement de son taux d’intérêt directeur de -0,25% à 0%. C’est une façon pour la Riksbank – le petit nom de la Banque de Suède – de montrer que les taux négatifs comportent leur dose d’effets pervers (sur la situation des institutions financières, sur celle des épargnants…) et qu’il est sans doute temps d’y mettre un terme.

À Stockholm, ce sont surtout les effets des taux négatifs sur l’endettement des ménages et les prix immobiliers qui sont épinglés . Sur ce point, le Comité européen du risque systémique avait récemment averti la Suède (tout comme la Belgique d’ailleurs…).

Fait interpellant, le relèvement des taux reste controversé en Suède dans la mesure où l’économie y demeure fragile, avec une croissance et une inflation plutôt modestes . D’ailleurs, la Banque de Suède reste particulièrement prudente, tablant désormais sur un statu quo des taux jusqu’en… 2022.

Les Suédois ont toujours joué un rôle de précurseurs en matière financière. Alors, la Banque centrale européenne (BCE) imitera-t-elle la Riksbank? Oui, tôt ou tard, elle remontera ses taux . Mais plutôt tard que tôt, si l’on écoute ses responsables les plus éminents.

Si la Belgique n’était pas dans l’euro – pure hypothèse bien entendu –, la Banque nationale aurait peut-être déjà relevé ses taux pour contrer une inflation qui a régulièrement dérapé ces dernières années (près de 3% au début 2017) et pour freiner l’endettement des ménages en matière hypothécaire. Mais nous sommes dans la zone euro et c’est la BCE qui est souveraine en matière monétaire. Cela n’empêche pas les nécessaires réflexions et débats sur l’avenir. L’ancien chef économiste de l’institution, Peter Praet, avait récemment confié que les taux négatifs ne peuvent en aucun cas devenir un "état permanent". C’est en quelque sorte le signal envoyé ce jeudi par la Banque de Suède.