Le train chinois ne sifflera qu'une fois

Il y a des jours plus réjouissants! Des jours où on a envie de crier Cocorico et même d’être un peu chauvin. De se dire que la situation économique n’est finalement pas si mauvaise en Wallonie. Avec l’arrivée coup sur coup des géants chinois Alibaba et Thunder Power à Charleroi et à Liège, on se dit que c’est super. L’optimisme revient, la Wallonie se place sur la carte de la mondialisation.