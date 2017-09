Le train du digital n'attend pas

RTL veut supprimer plus de cent emplois

RTL a donc l’intention de supprimer plus de cent emplois. Soit un salarié sur six. C’est beaucoup – considérable même – pour une entreprise qui affiche pourtant encore de jolis bénéfices. Un drame social dans un groupe qui a toujours mis un soin jaloux à se présenter comme une grande famille. Mais cette atmosphère "cool" a sans doute un peu endormi les troupes. À commencer par le management.

À terme, c’est avec les Netflix, YouTube et autres Amazon qu’il faudra compter.

RTL, qui se reposait essentiellement sur la manne des séries américaines peu chères et sur les divertissements familiaux sympathiques, n’a pas vu arriver le train du digital. Ou plus précisément, elle l’a pris mais en est descendue trop tôt. L’entreprise n’a pas eu la patience nécessaire d’attendre que ses investissements (40 personnes à une époque) portent leurs fruits, obnubilée par le rendement à court terme, cette fameuse marge opérationnelle qui a flirté avec les 25% et qui faisait de la filiale belge une des meilleures élèves du groupe RTL.

La direction l’a d’ailleurs reconnu à demi-mot. Car la "PRA 18-54" (principale responsable des achats âgée de 18 à 54 ans dans le jargon des pubards), qui a fait la fortune de RTL et des autres chaînes commerciales, n’est plus la même. Elle est ultra-connectée, plus active, plus jeune et n’est plus prête à se plier aux diktats des sacro-saintes grilles de programmes. Et là, la concurrence vient de partout. Car l’arrivée de TF1 sur le marché publicitaire belge n’est qu’un prétexte – pardon, un déclencheur.

À terme, c’est avec les Netflix, YouTube et autres Amazon qu’il faudra compter. Le co-CEO du groupe RTL, le… Belge Guillaume de Posch, en est bien conscient, lui qui tente de transformer son groupe en une entreprise "total vidéo", agnostique en termes de contenus et de plateformes. C’est cette voie que RTL Belgium va devoir suivre. Il en va de son futur, mais aussi de son image. Car aujourd’hui, avec sa plateforme de télévision à la demande Auvio, c’est la RTBF qui fait la course en tête…