Le trumpisme ou la régression

Le leader de la première puissance mondiale, parle un langage direct et agressif pour donner l’impression d’être dans l’action, contrairement aux autres qui seraient "faibles", "menteurs" et "profiteurs". Pour exister auprès de son électeur, Donald Trump se lâche sans nuance, comme le font ces internautes qui évacuent leur colère sur Twitter ou Facebook, cherchant la sensation d’exister parce que lus ou entendus, fut-ce un instant, par le monde. Sa langue acérée est formatée pour les réseaux sociaux, où déferle de plus en plus de haine.

D’autres s’en inspirent de plus en plus, attirés par ce gain facile. Jair Bolsorano. Marine Le Pen. Theo Francken. Matteo Salvini… Tous s’adonnent au trumpisme dans une jouissance transgressive partagée. Le bruit de fond de cette violence ordinaire dans un monde hypermédiatisé couvre tout autre débat. Il n’y a plus d’idées, sinon construire des murs, détruire des unions et semer la discorde. Sinon une politique régressive, qui met en danger notre évolution économique et sociale.