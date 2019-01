Le vain chantage du "no deal"

Un éditorial de Frédéric Rohart

Certains, à Westminster, sont comme le loup qui, après s’être essoufflé sur la maison de brique tente d’y entrer par la cheminée. On connaît la suite. Et ils ne pourront dire, s’ils poussent la bêtise jusqu’à tâter du chaudron, qu’ils n’auront pas été prévenus. Le chantage au "no deal" ne fonctionnera pas. L’Union européenne n’a pas l’intention de laisser détricoter son marché intérieur pour les beaux yeux d’un pays tiers, fût-il le plus proche des amis. Les Britanniques ont choisi de quitter l’Union, soit. Leurs dirigeants ont décidé que cela signifiait aussi quitter le marché unique et l’union douanière, re-soit. Mais puisque tout le monde comprend qu’il faut que ce départ se fasse sans retour d’une frontière dure sur l’île d’Irlande, il faut aussi que tout le monde comprenne qu’ouvrir grand la porte de l’Europe de Derry à Dundalk ne peut se faire au détriment de l’intégrité du marché unique. Il n’y a sur la table qu’une solution concrète – négociée de surcroît –, c’est le backstop, l’assurance-marché unique que contient l’accord de retrait.

Westminster agite le chiffon rouge du "no deal"? Du point de vue européen, le calcul est simple: un Brexit sans accord serait une défaite pour l’Union et une catastrophe pour les Britanniques, mais un marché unique ouvert à ceux qui en refusent les règles serait une victoire pour les Britanniques et une catastrophe pour l’Union. Elle le sait, et elle est unie – remarquablement unie – derrière cette certitude.

Les dirigeants de ce pays ne sont pas à la hauteur du rendez-vous qu’ils ont eux-mêmes pris avec l’Histoire.