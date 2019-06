Le valet puant refilé au MR

On ne va évidemment pas refaire toute l’histoire. Prenons-en l’essentiel. Avec l’exit du cdH, l’auto-exclusion du PTB et un parti libéral laissé sur le bas-côté des négociations, le PS et Ecolo tentent un coup inédit. Cette semaine, les deux partis ont reçu une centaine d’acteurs de la société civile. L’invitation express s’est focalisée autour d’un embryon de déclaration gouvernementale dont la trame est profondément axée sur le climat et l’environnement.