Les Congolais libérés

Depuis deux ans, la République démocratique du Congo évoluait dans un no man’s land démocratique . Son président, Joseph Kabila , semblait dériver sans fin dans l’exercice d’un pouvoir à l’allure monarchique. Muré dans son silence, il avait endossé le rôle du sphinx renaissant de ses cendres à chaque élection , la fatalité ayant fini par convaincre les Congolais qu’il en serait de même cette fois-ci encore. Depuis l’indépendance du Congo en 1960, seules la maladie et la mort ont eu raison des chefs d’État de ce grand pays.

Joseph Kabila, âgé de 37 ans, aurait pu s’accrocher. Il est jeune, riche et plus d’un proche lui conseillait de briguer un troisième mandat. Il a eu le courage et la sagesse de renoncer au mirage du trône pour laisser son pays respirer l’air de la démocratie. La pression exercée par l’opposition congolaise, l’Église, les pays voisins, l’Europe et les nouvelles menaces de sanctions des Etats-Unis y sont aussi, à coup sûr, pour quelque chose.