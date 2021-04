Les autotests, à quoi ça sert?

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour autoriser la vente libre de ces tests de dépistage, alors qu'ils le sont déjà dans d'autres pays depuis quelques semaines? On se souvient de la saga des tests sérologiques de Zentech , commandés massivement par le gouvernement il y a près d'un an, mais dont le contrat a finalement été cassé. Il s'agissait là aussi de tests rapides, dont l'efficacité était démontrée, qui montraient la charge virale et immunitaire des personnes testées et qui auraient permis de donner une photo instantanée de la virulence de l'épidémie dans la population. Même cas de figure pour les tests salivaires développés par l'ULiège , dont l'utilisation est restée confinée à l'enceinte du campus.

Ces tests n'ont d'autre utilité que de rassurer la population et, dans une certaine mesure, d'autoriser une vie à peu près normale. Mais dans une certaine mesure seulement. À très court terme et dans le respect des autres mesures de précaution.

Paradoxalement, la plus grande utilité de ces autotests se révèlera quand ils donneront un résultat positif. Et qu'ils éviteront ainsi la formation de clusters et la transmission du virus par des porteurs asymptomatiques. C'est on ne peut plus simple: allez en prison (comprenez "en quarantaine") sans passer par la case départ!