Les conditions de l'adaptation

Comme les températures, la prise de conscience climatique semble augmenter par paliers. Le réchauffement obéit à des lois physiques bien comprises depuis des décennies. Mais la mobilisation des esprits est le résultat des mouvements vaporeux de l’intelligence collective. Répond-elle seulement à des lois? On l’observe à mesure que se déroule l’expérience inédite, vertigineuse, à laquelle notre génération participe.

Pour qu’une civilisation se meuve, elle semble aussi avoir besoin d’être arrachée à sa routine par ses enfants. Depuis un an, les grèves scolaires "pour le futur" et les autres actions de désobéissance civile pacifiques menées pour le climat marquent la conscience collective. Avec les mobilisations qui se tiennent ce vendredi, des parents, des travailleurs, des entreprises se greffent à ce mouvement. Qui appelle bien sûr les décideurs politiques à relever leurs engagements, mais qui permet aussi de faire société face à un défi qui va changer "notre mode de vie".

Pour qu’une civilisation se meuve, il faut donc le choc et son expression collective. Mais il faut sans doute aussi un troisième élément. La connaissance partagée. Comprendre le réchauffement, ses mécanismes, la façon de s’y adapter, ne doit plus être réservé aux experts: cela doit être le socle d’une nouvelle culture générale. Elle commence à se diffuser par l’école et l’université, il faut à présent que les décideurs, les cadres, les citoyens, se mettent à jour: se plongent avec l’humilité du novice dans cette matière. Le choc, l’expression collective, la compréhension sont peut-être les clés de la transition pour donner au futur un sens.