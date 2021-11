Les datacenters menacent notre équilibre énergétique

"Les data, c'est le nouveau pétrole du XXIᵉ siècle." Mantra connu, et ô combien réel tant les besoins en données sont pléthoriques, et ce, à travers tous les secteurs. Aussi peut-on se réjouir de voir Microsoft réaliser "un investissement à neuf zéros" sur les dix prochaines années en Belgique, avec pour objectif d'y développer un triple datacenter. Microsoft les met à disposition de clients belges, et le promet : avec cette infrastructure à proximité, les entreprises belges pourront stocker et gérer leurs données localement, ce qui leur permettra de réduire à quasi rien les temps de latence, une performance particulièrement utile pour l'échange de grosses images entre hôpitaux ou d'instructions de machine à machine pour l'industrie de pointe.