Les défis du MR

Charles Michel et Didier Reynders incarnent, depuis plus de quinze ans, le Mouvement réformateur. En quelques semaines, les deux hommes vont quitter la politique belge pour endosser des responsabilités européennes. Le parti se retrouve donc, de facto, dans l’obligation de se renouveler. Son défi sera de transformer ce moment délicat en opportunité.

La préoccupation la plus urgente des libéraux est évidemment de trouver un ou des successeur(s) à Michel et Reynders pour diriger et personnifier le Mouvement en évitant une bagarre interne. Le parti dispose de plusieurs personnalités capables (Borsus, Crucke, Wilmès, Jeholet, Ducarme, Laruelle…) mais aucune ne s’impose d’évidence. Si à court terme, une paix des braves semble s’imposer, il faudra surtout tenir sur la longueur.

Deux: sa ligne politique sur le climat. Certains libéraux relaient des positions climatosceptiques alors que d’autres se veulent beaucoup plus volontaristes. Or, cette thématique va rester en haut de l’agenda dans les années à venir. Le MR gagnerait à adopter un discours cohérent.

Trois: son avenir à Bruxelles. À la fin de cette législature, les réformateurs seront dans l’opposition dans la Région capitale depuis vingt ans. Une éternité en politique. Plus grave encore, ils perdent de l’influence sur le terrain, dans les communes. Bruxelles est caractérisée par une fracture sociologique. Dans le nord-ouest, le MR est de plus en plus inexistant. Dans le sud-est et à la Ville de Bruxelles, où il est traditionnellement plus fort, le parti est concurrencé par Ecolo dans son cœur de cible. Il est symptomatique de constater que sa nouvelle figure de proue (Sophie Wilmès) est issue de la périphérie. Le MR doit donc impérativement mener un travail de fond pour regagner le cœur des Bruxellois.