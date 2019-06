Les élections sont finies pourtant…

Les petits jeux politiciens continuent et risquent de profiter aux extrêmes.

La communication politique est un exercice difficile, où il faut constamment veiller à un savant équilibre entre séduction et crédibilité. Aujourd’hui, nous n’avons ni l’un ni l’autre. Avant les élections, les partis ont multiplié les promesses peu réalistes et surtout les exclusives (N-VA et PS se sont mutuellement promis de ne pas gouverner ensemble par exemple, idem entre N-VA et Ecolo/Groen). On peut certes comprendre qu’en campagne électorale, le "marketing" politique prévale. Mais, à l’issue du scrutin – et d’autant plus lorsque le verdict des urnes produit une arithmétique délicate – on attend davantage de chaque acteur qu’il assume ses responsabilités, s’avère constructif, porte des projets.

Or, depuis le 26 mai, il n’en est globalement rien, à l’heureuse exception de la Région bruxelloise. PS et N-VA maintiennent, voire accentuent, leur veto réciproque (non sans quelque cafouillage côté socialiste); en Wallonie, le PS joue un jeu de dupes avec le PTB, lequel préfère un show médiatique à l’heure des JT à une vraie négociation; le cdH opte directement pour l’opposition, ce qui lui vaut une volée de bois vert; etc. Tout se passe comme si la campagne électorale n’était pas vraiment terminée et que les personnalités politiques n’avaient déjà en tête que les prochaines élections. Chacun privilégie ses propres intérêts.

