Les factures de gaz et d'électricité, une vraie bombe à retardement

Les mesures déjà prises par le gouvernement De Croo apparaissent bien dérisoires face à la violence du choc qui s'annonce. Mais le débat est particulièrement complexe, parce qu'il oppose deux urgences, et que les gouvernements disposent de très peu de leviers pour lutter contre cette flambée des prix.

Entre le début de la pandémie et le 15 septembre dernier, les fournisseurs de gaz et d’électricité ont traité plus de 920.000 dossiers de reports de paiement ou de plans d'apurement. Et la situation n’a pu que s’aggraver depuis, avec la flambée des factures.

Une part importante des ménages reste pourtant protégée, pour l’instant, par des contrats fixes. Mais ces contrats vont finir par arriver à échéance et si les prix continuent à flirter avec les sommets, ces ménages vont se retrouver, eux aussi, confrontés à une très mauvaise surprise. Une véritable bombe à retardement, qui pourrait entraîner une multiplication des impayés et fragiliser encore certains fournisseurs, déjà en grande difficulté.

Le gouvernement De Croo a déjà pris un certain nombre de mesures pour répondre à la situation, comme la prolongation du tarif social élargi, ou le gel des cotisations et surcharges fédérales qui figuraient sur les factures de gaz et d’électricité, et qui ont été transformées en accises. Mais cela parait bien dérisoire face à la violence du choc qui s’annonce.

Deux urgences s'affrontent: aider les ménages et les entreprises à assumer leurs factures, et les inciter à réduire fortement leur consommation.

Difficile, toutefois, de pointer des réponses miracles: les économistes divergent sur les mesures à prendre. Et deux éléments rendent le débat particulièrement complexe. Le fait, d’abord, que deux urgences bien réelles, mais contradictoires s’affrontent dans ce dossier: d’une part, aider les ménages et les entreprises en grandes difficultés à assumer leurs factures d’énergie, pour éviter une crise sociale d’ampleur et un impact systémique sur l’ensemble de l’économie; et d’autre part, inciter tous les consommateurs, petits et grands, à réduire fortement leur consommation d’énergie pour répondre au défi majeur que constitue la crise climatique.