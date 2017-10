Les scientifiques influencés par Monsanto

Vous désherbez tranquillement votre jardin par un dimanche ensoleillé. Par souci d’efficacité, vous aspergez vos terres de Roundup. Ce glyphosate de Monsanto, si souvent décrié mais si efficace et dont la dangerosité pour l’homme, même probable, "n’a pas été scientifiquement prouvée". Détrompez-vous. Derrière cette prétendue innocuité se profilent des rapports rédigés par les employés du géant américain. Derrière le Roundup, se cachent "les fantômes" de Monsanto. Et plus de 3.500 victimes du cancer non hodgkinien qu’elles attribuent au glyphosate, sont en procès contre la firme.

Documents à l’appui, notre confrère français Le Monde révèle que le géant américain de l’agrochimie utilise avec le monde scientifique la méthode du "ghostwriter", "l’auteur fantôme".

Un texte, rédigé par les employés de Monsanto, signé par un scientifique, comme le biologiste Henry Miller, payé pour offrir son prestige à la firme.

Cette pratique n’est pas seulement une grave faute scientifique, c’est un acte criminel plongeant des milliers de clients dans l’incertitude et leur faisant courir des risques sanitaires importants.

Selon les agences européennes, l’herbicide n’est pas cancérogène. Mais lorsqu’on lit leur rapport, on trouve la marque de Monsanto.

Pire. Selon un rapport des Nations unies sur le glyphosate, rédigé en 2015 hors influence, le produit est "cancérogène pour les animaux" et "cancérogène probable" pour l’homme.

Comment la firme américaine en est-elle arrivée à rédiger les rapports des autorités sanitaires européennes? Des scientifiques européens ont-ils été payés pour valider le glyphosate? La question vaut d’être posée.

En attendant, le "ghostwriting", une pratique aussi courante dans le secteur pharmaceutique, met en danger notre santé et fausse l’économie de marché en empêchant le développement de produits et de firmes concurrents.