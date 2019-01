Les gilets jaunes, canaris dans la mine

Loin de nous l’idée de défendre l’entièreté des revendications des gilets jaunes, souvent hétéroclites, et moins encore les débordements auxquels le mouvement a trop souvent mené. Mais il faut rappeler que c’est la hausse du prix des carburants qui a mis le feu aux poudres et provoqué la mobilisation. Une mobilisation qui pourrait n’être qu’une première vague, annonciatrice de tempêtes à venir, déclenchées par l’hostilité du plus grand nombre aux politiques climatiques. Les gilets jaunes joueraient le rôle des canaris dans la mine, dont le malaise annonce un coup de grisou.