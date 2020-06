Les leçons d'un crash

Au point de départ, il y a un homme ambitieux et une idée déjà éprouvée: celle de créer depuis Malines un conglomérat textile de marques à la mode, sorte d’Inditex à la belge. Avec son goût prononcé du risque et cette chance qui sourit tant aux audacieux, Dieter Penninckx créera, en moins de 20 ans, un empire. Ses chaussures (Brantano) et ses vêtements (Miss Etam, CKS, Fred & Ginger) se vendront aux quatre coins du Benelux. FNG ira jusqu’à peser 3.000 emplois et 500 millions de chiffre d’affaires. Un véritable symbole de réussite comme il en manque. Encore plus chez nous.