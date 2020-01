Les limites de l'efficience

Faut-il rationaliser le nombre de maternités?

Parfois les recommandations du KCE, le Centre fédéral d’expertise en soins de santé, passent relativement inaperçues. Parfois pas du tout, comme ce fut le cas avec l’étude qui préconise de fermer une maternité sur six en Flandre et en Wallonie. Le tollé suscité indique qu’on a manifestement touché un sujet sensible.

Accoucher est un événement majeur dans une vie, qui nécessite davantage qu’un encadrement médical.

Économiquement pourtant, le raisonnement est limpide. 557 accouchements par an: c’est le seuil d’efficience déterminé par le KCE. Autrement dit, une maternité qui fait moins d’un accouchement et demi par jour fonctionne à perte. En réduisant le gaspillage de ressources dans les unités de maternité, on permet de dégager des moyens financiers et humains pour d’autres services de santé. Ce ne sont en effet pas les besoins qui manquent. De plus, une telle opération de rationalisation s’inscrit parfaitement dans la logique des réseaux hospitaliers voulus par la ministre Maggie De Block.

Il faut toutefois prendre garde à vouloir imposer la logique économique et budgétaire comme critère ultime. D’autres facteurs entrent également en ligne de compte. À commencer par les aspects humains et émotionnels. Accoucher est un événement majeur dans une vie, qui nécessite davantage qu’un encadrement médical. C’est un moment où la présence des proches peut s’avérer primordiale. Accoucher dans une grande structure impersonnelle n’est sans doute pas ce que souhaitent les futures mamans. Aux yeux de beaucoup, une unité de maternité fait partie des services de proximité. On le voit: on touche ici aux limites de l’efficience économique.