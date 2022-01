Les pommiers peuvent-ils monter jusqu’au ciel?

Apple n’en a décidément pas fini d’accumuler les chiffres qui donnent le tournis. Le cap des 3.000 milliards de dollars de capitalisation boursière franchi lundi en atteste, d’autant qu’il est le résultat d’une ascension exponentielle : il ne survient qu’un peu plus d’un an après celui des 2.000 milliards de dollars, lui-même atteint deux ans seulement après celui des 1.000 milliards.

Alors, oui, il faut bien admettre que cette consécration n’est que le reflet de la domination de ces entreprises sur notre quotidien. Depuis le lancement de l’iPhone, Apple s’est immiscé dans presque tous nos faits et gestes au travers de ses multiples produits à succès, puis de ses services qui représentent désormais une part de plus en plus importante de ses revenus. Des services qui renforcent son incroyable écosystème et qui offrent de nouvelles perspectives de croissance, à l’image des développements attendus du groupe dans la réalité virtuelle ou la voiture autonome. Sauf que c’est peut-être là aussi que réside le talon d’Achille de ces mastodontes, à l’heure où les autorités de nombreux pays tentent de resserrer l’étau autour de la Big Tech américaine.