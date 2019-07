Les surprises des chefs

Le travail aura été long et difficile, la délivrance n’en est que plus belle. Et on ne l’écrit pas seulement parce qu’un Belge, Charles Michel, obtient l’un des deux principaux postes de la hiérarchie institutionnelle européenne. Au terme de trois journées d’épuisantes négociations, les Vingt-Huit l’ont choisi pour organiser leurs futurs débats au sein du Conseil européen – orchestrer les discussions qui définiront les grandes orientations de l’Union au cours, au moins, des deux ans et demi à venir. En plus d’être une victoire pour la famille "libérale" européenne (le mot ne plaît pas à sa composante française), et en plus d’être une consécration personnelle pour le Premier ministre, c’est un succès diplomatique pour la Belgique, dont l’influence sur la scène européenne souffrait de la corrosion intérieure.