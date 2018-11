Les syndicats sous-estiment la mue de bpost

Bpost n’est plus une entreprise publique. L’Etat a commencé par entrouvrir son capital au secteur privé, puis l’a ouvert plus largement. Elle a ensuite été introduite en Bourse en 2013, après quoi le gouvernement fédéral a fait voter la loi autorisant le glissement des parts de l’Etat sous les 50% du capital… Mais pour considérables qu’elles furent, toutes ces réformes ont été finalement peu de choses, en regard d’un changement plus fondamental qui s’est produit, dans une relative discrétion il est vrai, il y a un an à quelques jours près.

En novembre 2017, bpost a racheté l’américain Radial, suite à quoi pour la première fois, dans ses résultats du quatrième trimestre, la société a engrangé davantage de chiffre d’affaires dans ses activités de colis et de solutions logistiques que dans le courrier domestique. Et cet écart, qui n’était alors que de quelques millions d’euros, ne cesse de croître depuis avec la poursuite de la chute des volumes de courrier et de la progression des paquets: au troisième trimestre 2018, il est de 46 millions en faveur des nouvelles activités regroupées sous l’enseigne "Colis" ("Parcels").

Il y a un an, la société a, pour la première fois, réalisé plus de revenus en colis qu’en courrier. Et depuis, cet écart ne cesse de se creuser.

Ce que cela implique n’est pas anodin. Cela signifie que bpost ne peut plus compter sur son activité (ex-) monopolistique pour rester viable, mais qu’elle doit se battre sur le terrain concurrentiel des colis et de la logistique avec de très nombreux acteurs, belges comme étrangers, privés comme ex-monopolistes (PostNL…), petits comme grands, quand il ne s’agit pas de géants mondiaux (Fedex, UPS, Amazon Logistics…).

Conséquence suivante, quand bpost est paralysée par une action de grève, son activité principale devient menacée. Frustrés, ses clients colis et logistique sont aussitôt tentés d’aller voir ailleurs. Témoins, les récriminations des webshops qu’on a entendues cette semaine sur le marché suite aux grèves tournantes qui ont frappé tour à tour différents segments des activités de bpost. À la concurrence, on s’est frotté les mains: pensez donc, une grève chez bpost doit lui rapporter plus, sur le plan commercial, que de coûteuses campagnes publicitaires ou de marketing…

Bref, le moment est venu, pour les représentants du personnel de l’opérateur, de revoir leur stratégie. Pourquoi les syndicats ne devraient-ils pas se remettre eux aussi en question? Aujourd’hui, une action n’a plus le même poids que du temps de la poste à lettres, elle pèse infiniment plus lourd et se traduit illico en manque à gagner important. On ne pense pas qu’au bonheur (ou malheur) des actionnaires, mais aussi à ce qui fait l’entreprise, à ces vingt et quelques mille employés dont l’avenir se joue désormais dans un milieu très compétitif et ouvert, où la taille de notre marché national n’est pas un atout.