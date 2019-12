Liège a rendez-vous avec son avenir

Après le temps du scandale et des révélations autour des indemnités indécentes versées aux anciens managers Stéphane Moreau, Pol Heyse et Bénédicte Bayer, la sérénité revient dans le dossier Nethys. Ce lundi les administrateurs d’Enodia, la maison-mère de l’intercommunale, ont validé le processus qui devra au bout du compte acter la cession de 51% des parts qu e détiennent les actionnaires publics liégeois dans le câblo-opérateur VOO au fonds américain Providence.

Il faudra ensuite voir plus loin. C’est ce qui rend cette opération historique. Avec près de 485 millions de plus-values dans un premier temps, et bien plus le jour où le public sortira complètement du capital de VOO, Liège va avoir entre ses mains un formidable levier financier pour assurer sa relance économique. C’est le genre de rendez-vous qui n’arrivera peut-être plus avant un siècle et qu’il ne faut pas louper!