Macron au ralenti

Macron apparaît un peu comme un roi nu, dépossédé de son aura jupitérienne et poursuivant sa course au ralenti.

On se souviendra que les remplacements d’un Nicolas Hulot à l’écologie ou d’un Gérard Collomb à l’intérieur avaient été bien longs à venir. Et que plusieurs chaises de conseillers à l’Elysée cherchent encore preneurs. La vision du verre à moitié plein est qu’Emmanuel Macron a réussi à substituer deux très proches conseillers et une ex-juppéiste (Nathalie Loiseau) par deux très proches et une ex-juppéiste (Amélie de Montchalin) comme le faisait finement remarquer Le Monde lundi.