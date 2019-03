Macron devra traduire ses beaux discours en actes

Le président français Emmanuel Macron s’est adressé aux citoyens européens en publiant une tribune inédite, diffusée dans les 28 pays membres, et dans laquelle il décline ses propositions pour l’Union européenne. Ce n’est pas la première fois que Macron lance un plaidoyer pro-européen. On peut toutefois saluer une certaine audace dans la démarche: un chef d’Etat "mouille la chemise" sur un thème pas forcément très porteur à l’heure de la montée des nationalismes et des populismes.