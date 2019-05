Mettre un terme au court terme

Le résultat du parti de Bart De Wever est en effet la clé de voûte de tout l’édifice politique belge. Le fait que la N-VA soit incontournable – ou pas – pour former une majorité, d’abord au Parlement flamand et ensuite à la Chambre, va conditionner en grande partie les prochaines coalitions possibles et donc l’avenir du pays. Plus les nationalistes flamands seront puissants, plus la formation d’un gouvernement fédéral sera compliquée. Dans un contexte de ralentissement économique, la Belgique a pourtant tout intérêt à éviter l’immobilisme né d’une potentielle longue crise institutionnelle.