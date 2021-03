Le gouvernement a donc – enfin – décidé de mettre le paquet sur le testing en entreprise. Une décision qui n’arrive pas trop tôt. On sait depuis belle lurette que les clusters de contaminations se situent dans les écoles et sur les lieux de travail. Quant à la boîte à outils, elle est disponible depuis des mois , qu’il s’agisse des tests antigéniques ou des tests salivaires. Mais soit, mieux vaut tard que jamais.

Ce qui étonne davantage, c’est l’annonce d’une entrée en vigueur dès ce lundi alors que le dispositif n’est manifestement pas prêt. L’Union des classes moyennes parle même d’une "improvisation totale". Bien des questions restent en effet en suspens. Ainsi, l’obligation concerne-t-elle tous les métiers où le télétravail n'est pas possible, dans tout le pays ? L’employeur peut-il imposer le test à un collaborateur ? Si le résultat n'est pas immédiat, le travail est-il autorisé entre-temps ? Comment se feront les contrôles et quelles seront les sanctions éventuelles ?

Mais le nœud du problème, c’est de baliser les secteurs à risque, car on ne peut pas tester à l’aveugle tout le monde. Certaines entreprises n’ont pas attendu la décision du gouvernement et testent déjà leur personnel. C’est le cas dans la chimie par exemple, qui n’est pas considérée comme à risque mais qui souhaite passer pour un bon élève.

Or il manque toujours une stratégie pour pouvoir cibler les tests. Ce mardi, les partenaires sociaux doivent remettre au ministre Pierre-Yves Dermagne un rapport qui contiendra les critères et les secteurs prioritaires. À partir de là, on pourra enfin avancer. À condition toutefois que la logistique suive. Car si le gouvernement dispose d’un stock de 600.000 tests antigéniques et continue d’en acheter, il faut le personnel de prévention pour passer les tests.