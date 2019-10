Miser sur la qualité de ville

Désormais en charge de l’Urbanisme et non plus de la Mobilité, le socialiste néerlandophone a gardé toute son aptitude à enclencher la machine à indignation. Mais il ne faudrait pas que des formules caricaturales empêchent de mener un débat rationnel et serein sur la densification de l’habitat dans les centres urbains, solution parmi d’autres pour répondre à la demande grandissante de logements à des prix accessibles.