Moins d'agences, c'est logique

BNP Paribas Fortis réduit à nouveau son réseau

Depuis longtemps déjà, le PC banking a modifié et largement facilité nos habitudes bancaires. Avec le décollage plus récent du mobile banking, c’est encore plus flagrant. On a la banque dans sa poche. Mis à part le retrait de cash, on peut tout faire: payer ses achats dans un commerce ou en ligne, faire un virement, investir.

Bien sûr, l’outil ne convient pas à tout le monde, ni à toutes les situations. Mais quelque chose a changé, la confiance est venue et le smartphone a fait décoller comme jamais la banque en ligne.

Si le client évite de plus en plus de passer par l’agence, pourquoi les enseignes maintiendraient-elles leur réseau en l’état?

Cette montée en puissance du digital explique pourquoi nos banques investissent si massivement dans la technologie tout en réduisant leur présence physique sur le terrain. C’est dans ce cadre-là que BNP Paribas Fortis veut réduire un peu plus encore son réseau d’agences.

Exception faite d’ING, qui a choisi la méthode dure il y a un an en déclenchant une restructuration massive de son réseau, les autres grandes enseignes présentes en Belgique privilégient une approche plus soft. Chaque année, on supprime quelques dizaines de points de vente, tout en développant les "centres de contact" (qu’on n’ose plus appeler "call centers") aux horaires plus larges. Au fil du temps, ce sont tout de même des centaines d’agences qui ont disparu du paysage.

Les banques ne vont pas pour autant disparaître demain des rues – elles tiennent à la valeur commerciale de cette présence physique – mais ce mouvement à la baisse ne s’arrêtera pas. Les années qui viennent seront encore rythmées par ces annonces plus ou moins discrètes de fermetures.

C’est logique: si le client évite de plus en plus de passer par l’agence, pourquoi les enseignes maintiendraient-elles leur réseau en l’état? Et si, en plus, les moyens que les banques n’investissent plus dans les briques vont à plus de compétences (c’est-à-dire à plus de formations pour les banquiers qui restent), à plus de disponibilité, bref à plus de service, le client s’en plaindra-t-il?