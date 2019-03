Ne rien céder à la terreur

Que s’est-il passé dans la tête de Gökmen Tanis, 37 ans, pour qu’il sorte une arme dans un tram et détruise trois vies, lundi, dans la paisible ville d’Utrecht? Que s’est-il passé dans celle de Brenton Tarrant, 28 ans, pour qu’il s’arme de fusils d’assaut et massacre 50 innocents, vendredi à Christchurch? Et dans celle de Cherif Chekatt, 29 ans, pour qu’il massacre 5 personnes, fin décembre, à Strasbourg? Chaque fois, le même scénario se répète, lancinant. Un crime atroce. Une alerte terroriste. Une chasse à l’homme. L’image d’un forcené, faisant le tour des médias et des réseaux sociaux. Jusqu’à la nausée. Jusqu’à ce que seul reste le souvenir d’un visage et d’actes inscrits en lettre de sang. Et que les victimes, elles, deviennent des chiffres.